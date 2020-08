Spallanzani e i commenti ‘vili e ingenerosi’ dei no vax. D’Amato: ‘Chi attacca l’Istituto attacca l’Italia’ (Di lunedì 24 agosto 2020) E’ partita oggi la sperimentazione del vaccino su 90 volontari sani all’Istituto Spallanzani. E non si sono fatti attendere gli attacchi ‘vili e ingenerosi’ dei no vax. Leggi anche: Coronavirus, iniziata oggi allo Spallanzani di Roma la sperimentazione del vaccino sull’uomo ‘Gli attacchi, apparsi oggi sui profili social dell’Istituto Spallanzani, da parte dei no vax nei confronti degli operatori sanitari e dei ricercati che dal 29 gennaio di quest’anno stanno in prima linea nel contrasto al Covid-19, sono vili e ingenerosi. Chi attacca l’Istituto Spallanzani – conclude l’assessore D’Amato – attacca l’Italia’. Spallanzani e i ... Leggi su ilcorrieredellacitta

