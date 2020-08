Spaccio tra Bollate e Senago, i vostri commenti: “Così da anni, nessuno interviene” (Di lunedì 24 agosto 2020) “Tutto alla luce del sole, è incredibile un simile spettacolo. Giorni fa quasi ne tamponavo uno che si era fermato all’improvviso”. In tantissimi avete commentato il nostro video sullo Spaccio di droga nel parco delle Groane tra Bollate e Senago. In centinaia di commenti sia sulla pagina Facebook de il notiziario, sia sui gruppi avete parlato di questo … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Spaccio tra Bollate e Senago, i vostri commenti: “Così da anni, nessuno interviene” proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

davidgreco : RT @QuinziUgo: Cos'è? Alla mafia non serve più manovalanza per lo spaccio? I caporali hanno iniziato a scegliere i braccianti agricoli tra… - giampodda : RT @QuinziUgo: Cos'è? Alla mafia non serve più manovalanza per lo spaccio? I caporali hanno iniziato a scegliere i braccianti agricoli tra… - QuinziUgo : Cos'è? Alla mafia non serve più manovalanza per lo spaccio? I caporali hanno iniziato a scegliere i braccianti agr… - Correntable : RT @romatoday: roma Spaccio a Roma, blitz anti droga tra #SanBasilio e via Labicana: 15 arresti - 79_Alessio : RT @romatoday: roma Spaccio a Roma, blitz anti droga tra #SanBasilio e via Labicana: 15 arresti -

Ultime Notizie dalla rete : Spaccio tra Spaccio a Roma, blitz anti droga tra San Basilio e via Labicana: 15 arresti RomaToday Spaccio tra Bollate e Senago, i vostri commenti: “Così da anni, nessuno interviene”

“Tutto alla luce del sole, è incredibile un simile spettacolo. Giorni fa quasi ne tamponavo uno che si era fermato all’improvviso”. In tantissimi avete commentato il nostro video sullo spaccio di drog ...

Due arresti da parte dei Carabinieri per lo spaccio di droga nelle "case maledette"

Il quartiere Unrra Casas, noto come “case maledette”, è tristemente famoso per essere diventato la base operativa di un locale gruppo criminale recentemente colpito da un’importante misura cautelare n ...

“Tutto alla luce del sole, è incredibile un simile spettacolo. Giorni fa quasi ne tamponavo uno che si era fermato all’improvviso”. In tantissimi avete commentato il nostro video sullo spaccio di drog ...Il quartiere Unrra Casas, noto come “case maledette”, è tristemente famoso per essere diventato la base operativa di un locale gruppo criminale recentemente colpito da un’importante misura cautelare n ...