Scalfari s’abbassa al livello di Voltaire (Di lunedì 24 agosto 2020) Eugenio Scalfari, si sa, è un uomo generoso. Non fa mai pesare la sua conclamata superiorità intellettuale, il suo oggettivo spessore filosofico, il luminoso destino che consegna la sua opera all’eternità. Anzi, ogni domenica ci consegna una lezione ex cathedra sotto forma di agile editoriale-lenzuolata su Repubblica, per la disperazione del redattore costretto a impaginare il Verbo Scalfariano, il quale in genere si deve destreggiare tra citazioni sbagliate di imperatori romani, ricordi di gioventù un tantino mitizzati (o edulcorati, vedi l’entusiastico fascismo), rimandi cervellotici all’attualità politica, che in genere sfociano in una condanna del dittatore Salvini, della tianna Meloni, o comunque di qualche esponente dell’opposizione che invariabilmente costituisce una minaccia per la ... Leggi su nicolaporro

