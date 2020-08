Sabrina Beccalli potrebbe esser stata uccisa in casa della ex di Pasini: trovate tracce (Di lunedì 24 agosto 2020) Continua a dire di non aver ucciso Sabrina Beccalli, continua a dire che la ragazza è morta per un malore. Una storia, quella della donna di Crema, che ricorda molto anche l’omicidio di Isabella Noventa. Il suo assassino, continua oggi a dire che si è trattato di un gioco erotico finito male e non ha mai rivelato che fine abbia fatto il suo cadavere. Gli inquirenti vogliono invece trovare il corpo di Sabrina, voglio che Alessandro Pasini parli. L’uomo dice di voler collaborare ma continua a raccontare una versione dei fatti che non convince davvero chi indaga. Nelle ultime ore, il lavoro del Ris di Parma ha portato al ritrovamento di tracce ematiche nella casa dellìex del Parisi. Questo significa che Sabrina ... Leggi su ultimenotizieflash

MediasetTgcom24 : Scomparsa Sabrina Beccalli, trovato sangue in appartamento a Crema #crema - TerryEmpyre : RT @MediasetTgcom24: Scomparsa Sabrina Beccalli, trovato sangue in appartamento a Crema #crema - Notiziedi_it : La scomparsa e la morte di Sabrina Beccalli: tutto quello che sappiamo finora - infoitinterno : La scomparsa e la morte di Sabrina Beccalli: tutto quello che sappiamo finora - ABosurgi : RT @rep_milano: Scomparsa di Sabrina Beccalli, i Ris trovano tracce di sangue nell'appartamento della ex di Pasini [aggiornamento delle 14:… -