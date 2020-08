Ronaldinho torna libero: l’ex calciatore rilasciato dopo 5 mesi di detenzione (Di martedì 25 agosto 2020) Finisce l’incubo di Ronaldinho: il magistrato Amarilla ha deciso di rilasciare l’ex calciatore brasiliano dopo 5 mesi di detenzione. Ronaldinho è stato arrestato perchè sospettato di aver falsificato documento ma oggi è stato finalmente scarcerato. Insieme a lui anche il fratello Roberto, già agli arresti domiciliari dopo un mese di carcere. Anche a Ronaldinho è stato concesso di lasciare il carcere, restando però in un hotel di Asuncion, dove sembra che proprio insieme al fratello abbia organizzato dei festini. L'articolo Ronaldinho torna libero: l’ex calciatore rilasciato dopo 5 ... Leggi su sportfair

