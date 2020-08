Riscaldamento globale, l’allarme: “Persi 28 trilioni di tonnellate di ghiaccio in 23 anni” (Di lunedì 24 agosto 2020) Un nuovo studio sullo scioglimento dei ghiacciai quantifica gli effetti dannosi del Riscaldamento globale sui ghiaccio del nostro pianeta. Sono ormai decenni che la comunità scientifica sottolinea i danni causati dal Riscaldamento globale al nostro pianeta. Il danno primario riguarda lo scioglimento dei ghiacciai nei due poli, ma anche nelle zone limitrofe come il Sud … L'articolo Riscaldamento globale, l’allarme: “Persi 28 trilioni di tonnellate di ghiaccio in 23 anni” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

La Terra ha perso 28 trilioni di tonnellate di ghiaccio dal '94: entro il 2100 il mare salirà di 1m

Tra il 1994 e il 2017 il nostro pianeta ha perduto 28 trilioni di tonnellate di ghiaccio, una quantità enorme legata all'impatto del riscaldamento globale, frutto dei cambiamenti climatici catalizzati ...

Il camoscio dell’Appennino rischia l’estinzione entro il 2070

Siena – Il camoscio appenninico è a rischio di estinzione nel giro dei prossimi 50 anni a causa del riscaldamento globale. È quanto indica uno studio dell'Università di Siena e dell'Università di Pavi ...

