PSG-Bayern Monaco, la frecciatina di Perisic: “Questo triplete compensa le vittorie mancate con l’Inter” (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Bayern Monaco sul tetto del mondo: dal record di gol realizzati al trionfo confezionato da un percorso di sole vittorie.La vittoria per 1-0 nella finale di Champions League contro il PSG, grazie alla rete di Coman, ha permesso altresì agli uomini guidati da Flick di conseguire il triplete. Stagione dunque da incorniciare per i bavaresi che adesso puntano anche la Supercoppa Europea che li vedrà opposti all'ostico Siviglia di Julen Lopetegui. Un successo che porta la firma anche di Ivan Perisic che, ai microfoni di Sky Sport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.PSG-Bayern Monaco, Tuchel: “La fortuna conta, se avessimo segnato per primi…”"Quando cominci a giocare a calcio sogni notti così, e vincere subito la Champions alla ... Leggi su mediagol

