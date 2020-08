Programmi TV di stasera, lunedì 24 agosto 2020. Su Rai1 Michele Riondino in «Pietro Mennea – La Freccia del Sud» (Di lunedì 24 agosto 2020) Michele Riondino in Pietro Mennea - La Freccia del Sud Rai1, ore 21.40: Pietro Mennea – La Freccia del Sud – Replica Film Tv di Ricky Tognazzi del 2015, con Michele Riondino, Luca Barbareschi, Saadet Aksoy, Anna Foglietta, Giorgio Colangeli. Prodotta in Italia. Durata: 100 minuti. Trama: Olimpiadi di Mosca, 1980. Pietro Mennea è ai blocchi di partenza. In un attimo, tutta la vita gli scorre davanti. Barletta: Pietro va a scuola, aiuta il padre Salvatore, e già corre più veloce di tutti. Quando vede in tv Tommie Smith alzare al cielo il pugno chiuso sul podio dei 200 metri alle Olimpiadi del ‘68, il suo ... Leggi su davidemaggio

zazoomblog : Programmi TV di stasera domenica 23 agosto 2020. Celentano su Rete4 con «Mani di velluto» e sul Nove con «Rugantino… - AndreaAAmato : Stasera in Tv: I programmi di lunedì 24 agosto 2020 - tvzoomitalia : Stasera in Tv: I programmi di lunedì 24 agosto 2020 - SUH0LYX : Programmi di stasera: -Un pò spammo i Got7 -Un po streammo Thanxx -Un pò spammo i Got7 -Un po streammo Thanxx Così… - zazoomblog : Stasera in tv film e programmi in chiaro: in onda oggi 23 agosto 2020 - #Stasera #programmi #chiaro: #agosto -