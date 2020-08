Pistocchi: “L’Inter prova a trattenere Conte, Allegri verso il Psg” (Di lunedì 24 agosto 2020) Attraverso un post sul suo profilo Twitter, Maurizio Pistocchi ha svelato un possibile colpo di scena riguardo la panchina dell’Inter. Secondo quanto raccolto dal giornalista, il presidente Zhang starebbe infatti cercando di convincere Conte a restare. Di conseguenza, Allegri si ritroverebbe senza una squadra e potrebbe prendere il posto di Tuchel alla guida del Psg. “Prende quota un clamoroso ribaltone: secondo fonti interne alla società Steven Zhang starebbe cercando di ricucire con Antonio Conte mentre Allegri potrebbe finire al Psg al posto di Tuchel” scrive Pistocchi. Di seguito il tweet: UltimaOra 💣 Prende quota un clamoroso ribaltone: secondo fonti interne alla società Steven Zhang starebbe cercando di ricucire con Antonio ... Leggi su sportface

