Osimhen segna il suo primo gol in maglia azzurra (in allenamento) – VIDEO (Di lunedì 24 agosto 2020) E’ il primo giorno di ritiro estivo, in casa Napoli e l’entusiasmo dei pochi tifosi presenti all’allenamento pomeridiano è già alle stelle. L’attesa era soprattutto per il nuovo acquisto del club partenopeo, Victor Osimhen. Il nigeriano è stato acclamato sin dal suo ingresso in campo ed ha già regalato un’emozione al pubblico che ha assistito ai suoi primi tocchi di palla. L’ex Lille ha infatti segnato il suo primo gol in maglia azzurra. Solo in allenamento, è vero, ma speriamo che porti fortuna. Il primo gol di @victorOsimhen9 con la maglia della @sscnapoli #casteldisangro @radiomarte @martesportlive ... Leggi su ilnapolista

SjDHE0xGbeKIRlt : RT @napolista: Osimhen segna il suo primo gol in maglia azzurra (in allenamento) - VIDEO Il neo acquisto del club partenopeo ha subito deli… - napolista : Osimhen segna il suo primo gol in maglia azzurra (in allenamento) - VIDEO Il neo acquisto del club partenopeo ha su… - Lelo49457 : @eantoniopolonia Subito guizzo di osimhen sul palo. Non ti ambientare osimhen segna ?? - bonfiglioct1991 : @BombeDiVlad Per me si farà e subito dopo arriva Gabriel perfetto per come gioca Osimhen sono la coppia perfetta. G… -

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen segna Napoli, alla scoperta di Osimhen: statistiche e consigli per il fantacalcio Calcio d'Angolo Finalmente si rivedono tifosi sugli spalti! Lo Stadio Patini riabbraccia la tifoseria alla prima del Napoli a Castel di Sangro

Da quando si è tornato a giocare il calcio non è sicuramente più lo stesso, sentire le voci dei calciatori in campo, degli allenatori e le urla dalla panchina non è sicuramente lo stesso effetto di un ...

Consigli fantacalcio: Napoli, ecco Osimhen. Lo paragonavano a Drogba...

Conteranno più i 9 gol nell’ultima stagione di Dries Mertens, o magari i 93 in 235 partite del belga, la potenza e l’esperienza in A di Petagna, oppure i 70 milioni (rateizzati in cinque anni, ma che ...

Da quando si è tornato a giocare il calcio non è sicuramente più lo stesso, sentire le voci dei calciatori in campo, degli allenatori e le urla dalla panchina non è sicuramente lo stesso effetto di un ...Conteranno più i 9 gol nell’ultima stagione di Dries Mertens, o magari i 93 in 235 partite del belga, la potenza e l’esperienza in A di Petagna, oppure i 70 milioni (rateizzati in cinque anni, ma che ...