Ore 10: calma piatta, Nicole Kidman guida davvero lo yatch nel film (Di lunedì 24 agosto 2020) Nicole Kidman, preparandosi per interpretare il ruolo di Rae Ingram in Ore 10: calma piatta, ha deciso di prendere lezioni private per imparare a manovrare lo yatch. Prima dell'inizio delle riprese di Ore 10: calma piatta, Nicole Kidman, al fine di prepararsi al meglio per interpretare il ruolo di Rae Ingram, ha deciso di prendere lezioni private dal proprietario della Storm Vogel per imparare a manovrare lo yatch in qualunque circostanza. Durante le sequenze del film in cui lo yatch è in preda alla tempesta, verso la fine della pellicola, la Kidman è effettivamente alla guida dello yacht. L'attrice festeggiò il suo ventesimo ... Leggi su movieplayer

DiBeShG2 : RT @ClodiaTaras: C'è una gran calma a quest'ora che precede la sera. Anche i colori diventano tenui, mentre l'orizzonte s'arrosa per gli ul… - CorazzaEfisia : RT @ClodiaTaras: C'è una gran calma a quest'ora che precede la sera. Anche i colori diventano tenui, mentre l'orizzonte s'arrosa per gli ul… - LaStefi_P : @La7tv @matteosalvinimi calma te lo spiego io che sono una mamma: che faccia male la mascherina tenuta 6 ore, a ogg… - asmistaken : RT @ClodiaTaras: C'è una gran calma a quest'ora che precede la sera. Anche i colori diventano tenui, mentre l'orizzonte s'arrosa per gli ul… - circeanna : RT @ClodiaTaras: C'è una gran calma a quest'ora che precede la sera. Anche i colori diventano tenui, mentre l'orizzonte s'arrosa per gli ul… -

Ultime Notizie dalla rete : Ore calma Il film thriller stasera in TV: “Ore 10: calma piatta” lunedì 24 agosto 2020 la-notizia.net Ore 10: calma piatta, Nicole Kidman guida davvero lo yatch nel film

Nicole Kidman, preparandosi per interpretare il ruolo di Rae Ingram in Ore 10: calma piatta, ha deciso di prendere lezioni private per imparare a manovrare lo yatch. NOTIZIA di LUCA SCARSELLI — 24/08/ ...

Stasera in tv: Ore 10 calma piatta | Perché rivedere il cult con la Kidman

In un mondo in cui kaiju giganti stanno scatenando il caos sulla terra, Idris Elba è Stacker Pentecost, Maresciallo del Pan Pacific Defense Corps con un incarico tutt’altro che semplice: scongiurare l ...

Nicole Kidman, preparandosi per interpretare il ruolo di Rae Ingram in Ore 10: calma piatta, ha deciso di prendere lezioni private per imparare a manovrare lo yatch. NOTIZIA di LUCA SCARSELLI — 24/08/ ...In un mondo in cui kaiju giganti stanno scatenando il caos sulla terra, Idris Elba è Stacker Pentecost, Maresciallo del Pan Pacific Defense Corps con un incarico tutt’altro che semplice: scongiurare l ...