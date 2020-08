NBA Playoff 2020, Oklahoma City Thunder-Houston Rockets in tv: data, canale e orario gara-4 (Di lunedì 24 agosto 2020) Oklahoma City Thunder-Houston Rockets, gara-4 valida per il primo turno dei Playoff NBA 2020. Nel terzo atto gli uomini di Donovan hanno forzato il supplementare e riaperto la serie dominando gli ultimi 5 minuti della sfida: un parziale da 15-3 ha ricacciati indietro Houston e permssoa OKC di accorciare sul 2-1 nella serie, merito dei 29 punti messi a referto da Dennis Schroder e i 26 con sei rimbalzi e cinque assist di Chris Paul. Non è bastato a Houston un James Harden da 38 punti in 38 minuti, a cui ha aggiunto 7 rimbalzi e 8 assist. I Rockets adesso sperano di non risentire della battuta d’arresto e soprattutto di ritrovare Russell Westbrook sul parquet in questa quarta ... Leggi su sportface

