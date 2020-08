Moratti: «Messi? L’Inter ci sta pensando. Conte e Lukaku indiscutibili» (Di lunedì 24 agosto 2020) Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato della squadra nerazzurra ai microfoni del quotidiano spagnolo As Massimo Moratti, ex patron dell’Inter, ha parlato della squadra nerazzurra in un’intervista rilasciata ad As. Ecco le sue dichiarazioni: FINALE EUROPA LEAGUE – «L’Inter era arrivata molto bene alla finale, giocando sempre più con sicurezza e battendo avversari molto difficili. Ma il Siviglia ha una grande tradizione nelle competizioni europee e questo nel calcio fa la differenza. La squadra di Lopetegui è una squadra che lavora molto bene, per me era una delle favorite in finale per tutto quello che aveva ottenuto come entità in questi anni in Europa League. Un vero peccato perché questa coppa dà ai giocatori la sensazione di poter vincere. È anche ... Leggi su calcionews24

