"Mille euro e lasciate il campo". Ma i rom intascano e beffano la Appendino (Di lunedì 24 agosto 2020) Francesca Galici Vecchio campo rom di via Germagnano, TorinoIl Comune di Torino ha offerto 1000 euro ai rom per sgombrare l'area di via Germagnano ma alcuni di questi hanno realizzato un nuovo insediamento poco distante, tra la rabbia dei cittadini. Immediata la denuncia di Augusta Montaruli Sa di beffa quanto sta accadendo a Torino nell'ambito del "piano Rom" avviato dal sindaco Chiara Appendino per lo sgombero del grande insediamento di via Germagnano, a nord del fiume Stura di Lanzo. Poco meno di un mese fa, infatti, il Comune di Torino aveva proposto Mille euro a famiglia rom per lasciare l'area, abbandonando lo status di abusivismo per passare dalla parte della legge. Quell'area, nei piani dell'amministrazione comunale, dovrebbe essere rivalutata e messa a disposizione dei cittadini ... Leggi su ilgiornale

ASpezzachini : @897031a2a1474fc @CarloCalenda A fronte di circa 13500 euro netti al mese ne versano, chi lo fa, circa 1000. A me p… - nbrunilla : -Ok quest’anno ferie a casa almeno risparmio, faccio tagliando e revisione in tutta serenità ?? -Toyota: senta, qua… - FabioPesce86 : @Mov5Stelle ma voi date solo soldi ogni tanto e pensate di risolvere i problemi??mille euro tra spese e altro finis… - pietro_carli_69 : @Marco_dreams Mille euro al mese esentasse per tutti, evvai, questo è il loro contributo alla crisi. ?? - marino29b : RT @dukana2: ????????????...neanche i dipendenti credono alla favola del #ParcoAppenninoLucano in #Basilicata??#5PerMille ...non hanno ricevuto ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Mille euro Ecco tutti i bonus da 1000 euro nel Decreto agosto: a chi spettano? The Wam La Commissione europea salva Brussels Airlines (Lufthansa) per garantire la ‘connessione del Belgio’ e dei funzionari Ue

Il Covid 19 ha messo a terra le compagnie aeronautiche in tutti i cieli compresi quelli europei. In questo contesto straordinario la Commissione europea ha dato il via libera da ultimo ai 290 milioni ...

Metodo Montessori: la scuola dei bambini

Centocinquanta anni e non sentirli. Se si dovesse sintetizzare l’attualità del pensiero di Maria Montessori nell’anniversario della sua nascita con una frase, sarebbe questa. Ora che è passata dalle m ...

Il Covid 19 ha messo a terra le compagnie aeronautiche in tutti i cieli compresi quelli europei. In questo contesto straordinario la Commissione europea ha dato il via libera da ultimo ai 290 milioni ...Centocinquanta anni e non sentirli. Se si dovesse sintetizzare l’attualità del pensiero di Maria Montessori nell’anniversario della sua nascita con una frase, sarebbe questa. Ora che è passata dalle m ...