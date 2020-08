La famiglia Bocelli dice addio alla piccola Pallina con un dolce post sui social (Di lunedì 24 agosto 2020) Ci aveva provato Andrea Bocelli a chiedere aiuto a chiunque potesse aver visto la sua Pallina. Purtroppo però l’appello dell’artista non ha avuto riscontro. Dopo due giorni di ricerche la famiglia Bocelli ha deciso di dare un addio simbolico al cagnolino, con un dolce post sui social. Due giorni prima Bocelli aveva spiegato quello che era successo a Pallina, cercando l’aiuto di chi in qualche modo, avrebbe potuto vedere o fare qualcosa per il cane. Ma adesso è tempo di fare spazio nel cuore, scrive il cantante, e ammettere che purtroppo Pallina non tornerà a casa con lui e con la sua famiglia. DAI social ... Leggi su ultimenotizieflash

