Juve, si tratta la risoluzione con Higuain. Intanto la squadra si ritrova alla ‘Continassa’ (Di lunedì 24 agosto 2020) La nuova Juve targata Andrea Pirlo si è ritrovata alla ‘Continassa’ per dare il via ufficiale alla nuova stagione Sono attesi tutti i calciatori tranne gli infortunati de Ligt e Khedira. Di buon’ora è arrivato Andrea Pirlo, tra i primi calciatori a presentarsi Chiellini e i due nuovi acquisti Kulusevski e Romero. Attesa per Higuain, che nel frattempo sta trattando la risoluzione del contratto, unica soluzione rimasta alla Juve visto che non ci sono club disposti ad investire per il cartellino dell’attaccante. Futuro che potrebbe vedere l’argentino in MLS, dove gioca anche il fratello, Federico. Si continua a lavorare per il suo erede: dall’usato sicuro e low cost Edin Dzeko a Duvan ... Leggi su calcioweb.eu

