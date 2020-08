Hong Kong, scienziati accertano primo caso di reinfezione da coronavirus (Di lunedì 24 agosto 2020) Un team di ricercatori dell'università di Hong Kong ha documentato 'il primo caso confermato di reinfezione'. La notizia è rimbalzata su più media internazionali. Si tratterebbe di un 33enne, quindi ... Leggi su tgcom24.mediaset

ROMA, 24 AGO - MILANO - Lo si sospettava da mesi, ma ora ci sono le prove: il virus SarsCoV2 può tornare a colpire la stessa persona anche a distanza di pochi mesi, proprio come fanno i virus del comu ...L’Università di Hong Kong ha dimostrato che il coronavirus può infettare una persona che lo aveva già contratto in precedenza, anche a distanza di mesi, proprio come fanno i virus del comune raffreddo ...