Guida TV: programmi di stasera, lunedì 24 agosto 2020

Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, lunedì 24.8.2020, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Pietro Mennea: la freccia del Sud Film TV RAI2 Hawaii Five-0/NCIS New Orleans Serie TV RAI3 PresaDiretta Attualità RETE4 Out of Time Film CANALE5 Windstorm – Contro ogni regola Film ITALIA1 Vodafone Battiti Live Musica LA7 Eden – Missione Pianeta Film REALTIME Una famiglia XXL Docureality CIELO Operation Arctic Film TV8 La torre nera Film NOVE Gino, Gordon & Fred – Amici miei Docureality

