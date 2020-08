Grande Fratello Vip 5, Patrizia De Blanck e l'assurda richiesta di "stanza autonoma e bagno a parte" (Di lunedì 24 agosto 2020) Patrizia De Blanck ha fatto delle richieste piuttosto stravaganti per il Grande Fratello Vip 5 ma non è sicura che sarà accontentata. Patrizia De Blanck è una delle concorrenti più attese del prossimo Grande Fratello Vip 5, nel corso di un'intervista al Giornale la contessa ha detto di aver fatto delle richieste assurde, francamente, per il reality: una stanza autonoma e un bagno a parte. Il Grande Fratello Vip 5 inizierà a breve, Alfonso Signorini sta lavorando agli ultimi dettagli del cast, tra i nomi che molti danno per acquisito c'e quello di Patrizia De Blanck che dovrebbe entrare ... Leggi su movieplayer

mangela46 : RT @ausoloda: @AlessiaMorani Lei non è aggiornata: l'emergenza non è sanitaria, bensì economica, ma naturalmente il governo del Grande Frat… - Ivic94757448 : RT @gabrillasarti2: Un DJ alla giustizia , Grande Fratello il casting da segretari di Stato, l'incompetenza ingaggiata da SOROS , UE e sini… - gabrillasarti2 : Un DJ alla giustizia , Grande Fratello il casting da segretari di Stato, l'incompetenza ingaggiata da SOROS , UE e… - Sono_Priapo : RT @ausoloda: @AlessiaMorani Lei non è aggiornata: l'emergenza non è sanitaria, bensì economica, ma naturalmente il governo del Grande Frat… - PINCOPA75133794 : @JRG_ALEGRIA ho visto il grande fratello, e seguito il post grande fratello tutto quello che dice erica e' falso -