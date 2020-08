Francesca, morta di droga e lasciata in una vasca fino al mattino successivo (Di lunedì 24 agosto 2020) Rosa Scognamiglio Sarebbe morta per overdose, Francesca Manfredi, una ragazza bresciana ritrovata senza vita in una vasca da bagno a casa di amici. La procura di Brescia ha aperto un'inchiesta Potrebbe essere morta per un mix di alcol e droga Francesca Manfredi, una ragazza di soli 24 anni, ritrovata senza vita in una vasca da bagno a casa di amici la mattina di domenica 23 agosto. Gli agenti della squadra mobile di Brescia, a capo delle investigazioni, non escludono l'ipotesi dell'omissione di soccorso da parte delle persone che erano con lei: avrebbero allertato le Forze dell'Ordine troppo tardi. La procura di Brescia ha aperto una indagine e iscritto nel registro degli indagati due amici della ragazza. La tragedia Un sabato notte dal risvolto drammatico ... Leggi su ilgiornale

