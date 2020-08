Focolaio in un resort di nudisti in Francia: cento positivi. “Situazione preoccupante” (Di lunedì 24 agosto 2020) Allarme nel resort per naturisti di Cap d’Agde nella regione di Herault, sulla costa mediterranea della Francia. Nel villaggio 38 persone sono risultate positive lo scorso lunedì e altre 57 mercoledì. Una situazione che le autorità sanitarie locali hanno definito “molto preoccupante”, anche perché è emerso che il livello di contagio è di quattro volte superiore fra i naturisti che hanno frequentato il resort rispetto agli abitanti della cittadina. Altri 50 turisti non naturisti che hanno visitato Cap d’Adge sono risultati positivi al loro rientro a casa e si attendono adesso altri test. La Francia, come la Germania, la Spagna e l’Italia, sta affrontando una curva in salita dei contagi. Il 23 agosto sono stati registrati 4.897 ... Leggi su ilfattoquotidiano

