Fiumicino e Ciampino: ecco il report dei test negli aeroporti e tutti i casi positivi (Di lunedì 24 agosto 2020) Nella sola giornata di ieri, grazie ai test sui viaggiatori provenienti dai Paesi a rischio, sono stati individuati 21 casi positivi tra l’aeroporto di Fiumicino e quello di Ciampino. Leggi anche: Coronavirus nel Lazio, 2.027 le persone positive. ecco la mappa aggiornata Comune per Comune Allo scalo aeroportuale di Fiumicino sono stati individuati 9 positivi. Si tratta di 5 cittadini romani, uno di nazionalità greca residente a Perugia, uno di Avezzano, uno di Napoli e uno di Milano. All’aeroporto di Ciampino, invece, sono stati rintracciati 12 casi positivi: 4 italiani, 7 spagnolo e un cittadino dalla Repubblica Domenicana. Da inizio attività – come rende ... Leggi su ilcorrieredellacitta

