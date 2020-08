Corea del Nord, Kim Jong-un in coma: alla sorella parte dei poteri (Di lunedì 24 agosto 2020) l leader NordCoreano Kim Jong-un sarebbe in coma e la decisione di delegare alcuni dei suoi poteri alla sorella Kim Yo-Jong ne sarebbe la prova: lo riporta il Korea Herald, un quotidiano di Seul, citando Chang Song-min, uno dei collaboratori dell’ex presidente Kim Dae-jung, il padre del disgelo dei rapporti con Pyongyang con la ‘sunshine … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

