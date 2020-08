Contagi in calo (953) e meno ricoveri. Nuovo incubo per Conte: rispuntano i No Vax filo-grillini (Di lunedì 24 agosto 2020) Discrete notizie sul fronte del coronavirus, oggi, nel bollettino quotidiano su Contagi, ricoveri e guariti. In leggera flessione rispetto a ieri i nuovi Contagi da Covid: sono stati 953 nelle ultime 24 ore, 260.298 da inizio emergenza. Domenica erano stati 1210. Contagi in calo, ma con meno tamponi Un dato su cui incide anche il minor numero di tamponi fatti da ieri (45.914 contro i 67.371 del giorno precedente). I morti sono stati 4. Calano i ricoveri in terapia intensiva. Sono stati 65, 4 in meno rispetto a ieri. I guariti sono 192 ultime 24 ore in Italia, 205.662 da inizio emergenza. Valle d’Aosta, Molise e Basilicata sono le tre regioni italiane a zero Contagi da ieri. Tra le regioni con ... Leggi su secoloditalia

rtl1025 : ?? Non si ferma il boom dei contagi per il #COVID19. 1.071 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Italia. So… - NicolaPorro : Del calo dei #contagiati nessuno ne parla ma se aumentano arrivano i titoloni. Il principio di questo #Governo: far… - Agenzia_Ansa : Nuovo boom di contagi per il #Covid. Sono 947 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Nove i morti a fronte de… - a_meluzzi : RT @Agenzia_Italia: Coronavirus, nuovi casi in calo: 953 oggi. Quattro i decessi - __SAMU_ITALIA__ : RT @IlPrimatoN: La gran parte dei nuovi positivi anche oggi senza sintomi -