Come avverrà la riapertura delle università a settembre (Di lunedì 24 agosto 2020) (Foto: Piero Cruciatti/Afp via Getty Images)Dopo mesi di chiusura, anche per le università è arrivato il momento di riprendere le consuete attività accademiche. Un inizio che dovrà, però, seguire le linee guida stilate dai rappresentanti degli atenei e approvati dal Comitato tecnico scientifico. L’obiettivo è di garantire il diritto allo studio, scongiurando soprattutto la fuga degli studenti fuori sede, ma mantenendo alto il livello di sicurezza. Come anticipato da Repubblica, a partire da settembre le facoltà italiane saranno a capienza ridotta: le aule potranno essere occupate solo al 50% e, in parallelo, ci sarà un potenziamento della didattica a distanza in quanto le lezioni saranno contemporaneamente trasmesse in streaming per poter permettere anche agli assenti di seguire. Esami e ... Leggi su wired

