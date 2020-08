Chanel Totty, il suo lato B finisce in copertina. E mamma Ilary non ci sta (Di lunedì 24 agosto 2020) Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e di Francesco Totti, è finita in copertina sul settimanale Gente. Il volto oscurato, ma il lato B in bella mostra: e arriva la replica di mamma Ilary. “Ringrazio il direttore Monica Mosca per la sensibilità dimostrata mettendo in copertina il lato B di mia figlia minorenne senza curarsi … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Ultime Notizie dalla rete : Chanel Totty Isabel Totty uguale a mamma Ilary: le foto Notizie.it Totti sulla copertina dedicata alla figlia: "Mercificazione del corpo delle adolescenti”

Dopo le polemiche dei giochi scorsi, anche Totti e Ilary Blasi intervengono per difendere la figlia. Il settimanale Gente ha dedicato una copertina alla tredicenne Chanel, che appare nello scatto in ...

Totti e Ilary Blasi contro 'Gente': sfogo per la foto di Chanel

La copertina pubblicata da 'Gente' con la foto di Chanel Totti in costume ha fatto arrabbiare Francesco Totti e Ilary Blasi Francesco Totti e Ilary Blasi hanno pubblicato una Storia su Instagram per c ...

Dopo le polemiche dei giochi scorsi, anche Totti e Ilary Blasi intervengono per difendere la figlia. Il settimanale Gente ha dedicato una copertina alla tredicenne Chanel, che appare nello scatto in ...La copertina pubblicata da 'Gente' con la foto di Chanel Totti in costume ha fatto arrabbiare Francesco Totti e Ilary Blasi Francesco Totti e Ilary Blasi hanno pubblicato una Storia su Instagram per c ...