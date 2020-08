Calcio. Primato Napoli. I tifosi tornano sugli spalti (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Napoli ha deciso di riaprire le porte ai tifosi. Durante il ritiro di Castel di Sangro, i tifosi potranno assistere agli allenamenti ed alle amichevoli del Napoli di Rino Gattuso. La decisione del Napoli è molto coraggiosa. I tifosi del Napoli sono tra i pionieri del rientro sugli spalti al tempo del Covid-19. Il Napoli ha fissato un rigido protocollo sanitario e di sicurezza. Per seguire il Napoli dal vivo,i tifosi dovranno prenotarsi, sottoporsi a controllo sanitario, seguire i rigido protocolli di comportamento prima, durante e dopo l'evento. Sarà necessario che i tifosi del Napoli rispettino le distanze fisiche di sicurezza e ... Leggi su optimagazine

Deborah_Juve : RT @Gazzetta_it: Zhang lancia l'#Inter: 'Il primato vale tanto, vogliamo il mondo' - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #Champions League, #Lewandowski mette #CR7 nel mirino. Il centravanti polacco a quota 15 in Champions (55 in stagione),… - AlexCorsetti : @francescatotolo @seawatch_intl @MSF_ITALIA Stanno arrivando a nuoto. Il ruolo dei rimorchiatori è diventato inutil… - Sport_Mediaset : #Champions League, #Lewandowski mette #CR7 nel mirino. Il centravanti polacco a quota 15 in Champions (55 in stagio… - sportli26181512 : Lewandowski è una macchina da gol: in finale per raggiungere il record di CR7: Lewandowski è una macchina da gol: i… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Primato Calcio. Primato Napoli. I tifosi tornano sugli spalti OptiMagazine Calcio. Benevento Calcio con 67 reti in 38 partite è il miliore attacco della Serie B

Con la fine della stagione è arrivato il momento di vedere quali sono state le squadre e i giocatori ad essersi messe maggiormente in evidenza sulla base delle statistiche del campionato cadetto. La s ...

Champions League, occasione Psg: il Dortmund ultimo a vincere la coppa alla prima finale

La finale di Champions League fra Psg e Bayern Monaco sarà anche l’occasione per i francesi di battere il primato del Borussia Dortmund. Da 23 anni infatti i tedeschi sono stati gli ultimi a vincere i ...

Con la fine della stagione è arrivato il momento di vedere quali sono state le squadre e i giocatori ad essersi messe maggiormente in evidenza sulla base delle statistiche del campionato cadetto. La s ...La finale di Champions League fra Psg e Bayern Monaco sarà anche l’occasione per i francesi di battere il primato del Borussia Dortmund. Da 23 anni infatti i tedeschi sono stati gli ultimi a vincere i ...