Borsa, tre offerte per Mts. Una in pole position con l’appoggio del Tesoro (Di lunedì 24 agosto 2020) (TeleBorsa) – Fari puntati sulla piattaforma di scambio all’ingrosso dei titoli di Stato Mts. Per l’acquisto della quota che fa capo a Borsa italiana si sarebbero fatte avanti la cordata Euronext-CDP, Deutsche Borse e la Borsa di Zurigo Six. Mts è stata messa in vendita insieme a Borsa Italiana dal London Stock Exchange (LSE) per poter avere il via libera dell’Antitrust europeo all’acquisizione di Refinitiv, che porta con sé la piattaforma Tradeweb. Per queste manifestazioni di interesse il termine è l’11 settembre. La partita che si avvia al rush finale per l’acquisto vede in pole position Cassa Depositi e Prestiti con un’offerta non vincolante in tandem con Euronext, la federazione di listini europei cui aderiscono ... Leggi su quifinanza

piumigliore1 : @sorcio_tre @sararigby7 Cosa è?! La borsa di mary poppins?! ?? - manchesenzofuck : Ok ho messo tutti i vestiti apposto e sono uscite una valigia, tre buste grandi, la borsa da mare, lo zaino, il mar… - coquelicot_f : Sto andando in piscina con i miei e sembra che stiamo per partire per il giro del mondo. Già solo la borsa frigo è… - womanfromdelos : - necessitava pillole, borsa dell'acqua calda e così via. adesso, che ho quasi venticinque anni, ho una sindrome pr… - marsstinaa : bevete, sempre, perché io non l’ho fatto per tre giorni di fila (LETTERALMENTE PERCHÈ ODIO BERE) e ora mi fa maliss… -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa tre Risiko delle borse: in tre per rilevare Mts, in pole la cordata Cdp-Euronext Il Sole 24 ORE Borsa, tre offerte per Mts. Una in pole position con l'appoggio del Tesoro

(Teleborsa) - Fari puntati sulla piattaforma di scambio all'ingrosso dei titoli di Stato Mts. Per l'acquisto della quota che fa capo a Borsa italiana si sarebbero fatte avanti la cordata Euronext-CDP, ...

Paragone inchioda il governo: Conte secreta tutto e umilia il Parlamento

Tuttavia non è nemmeno questo il tema, il tema principale è che le questioni di cui andremo a trattare riguardano l’interesse nazionale e il parlamento è tagliato fuori da un presidente del Consiglio ...

(Teleborsa) - Fari puntati sulla piattaforma di scambio all'ingrosso dei titoli di Stato Mts. Per l'acquisto della quota che fa capo a Borsa italiana si sarebbero fatte avanti la cordata Euronext-CDP, ...Tuttavia non è nemmeno questo il tema, il tema principale è che le questioni di cui andremo a trattare riguardano l’interesse nazionale e il parlamento è tagliato fuori da un presidente del Consiglio ...