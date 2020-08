Bocelli dice addio a Pallina: 'E' il momento di fare spazio nel cuore per il nostro cagnolino...' (Di lunedì 24 agosto 2020) 'Cari amici, a seguito delle ultime segnalazioni di avvistamento in mare, è il momento di accettare, è il momento di fare spazio nel cuore per il nostro cagnolino, in modo che lì, d'ora in poi, ... Leggi su tgcom24.mediaset

fanpage : Il dolore di Andrea Bacelli ?? - TTumulto : RT @heliandros: #Bocelli dice di aver perso il suo cane nel tratto di mare che va da Liscia Ruja fino a Baia Caddinas. Non ci credo: non h… - peppe844 : RT @fanpage: Il dolore di Andrea Bacelli ?? - Moixus1970 : RT @fanpage: Il dolore di Andrea Bacelli ?? - fanpage : Il dolore di Andrea Bacelli ?? -