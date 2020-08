Amatrice, Conte: “Dobbiamo ricostruire in fretta, chi protesta ha ragione” (Di lunedì 24 agosto 2020) ROMA – “Dobbiamo fare presto contro il rischio spopolamento di queste aree. E’ una corsa contro il tempo, dobbiamo fare presto. Sicuramente le risorse del Recovery Fund potranno dare un contributo per integrare quelle gia’ stanziate nell’obiettivo della fiducia di operosa e fattiva collaborazione tra governo ed enti territoriali”. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a Amatrice per ricordare le vittime del terremoto del 24 agosto 2016. Leggi su dire

