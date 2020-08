Viene beccato a forzare una macchina, si impicca in questura (Di domenica 23 agosto 2020) Un ragazzo algerino di 42 anni era stato condotto in questura dopo aver provato a rubare un’auto. Lo avevano chiuso in una stanzetta in attesa dell’interrogatorio, ma lui si è tolto la vita. Un episodio clamoroso è avvenuto in questa domenica di fine agosto a Milano. Il protagonista della vicenda è un uomo algerino di … L'articolo proViene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Un ragazzo algerino di 42 anni era stato condotto in questura dopo aver provato a rubare un’auto. Lo avevano chiuso in una stanzetta in attesa dell’interrogatorio, ma lui si è tolto la vita. Un episod ...

Ruba all’autolavaggio ma viene ripreso Denunciato un 43enne

BRESCELLO Abbatte la colonnina dei pagamenti dell’autolavaggio convinto di trovare dei soldi, ma resta a “bocca asciutta” in più viene ripreso dalle telecamere. Armato di attrezzi da scasso ha raggiun ...

