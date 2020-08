Veneto, Zaia verso il record. Le due Leghe al test del voto (Di domenica 23 agosto 2020) Il governatore uscente Luca Zaia al 76,8% grazie a consensi trasversali. La sua lista accreditata di 7 punti in più di quella del Carroccio Leggi su ilsole24ore

SkyTG24 : Maltempo Veneto, nubifragio su Verona, Vicenza e Padova. Zaia firma stato di crisi. VIDEO - dellorco85 : Altra imprecisione buttata in pasto al web non casualmente... Cmq sono curioso di vedere le scintille in Veneto tr… - dellorco85 : Ci deve essere una spiegazione razionale ?? Zaia lancia l'app regionale 'Zero Covid Veneto'. Lo scopo è fare un dop… - Grand_Battery : RT @gabelmanu: Ogni volta che succedono sti disastri è un colpo al cuore per tutti, lo Stato giustamente interverrà ma se poi risento ancor… - falcao_fo : RT @dreamChaser1789: #Verona si trova in #Veneto, la cui giunta regionale ha votato la negazione dei cambiamenti climatici, il giorno in cu… -