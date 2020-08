Truffa in Inghilterra, tra le vittime anche Antonio Conte [DETTAGLI] (Di domenica 23 agosto 2020) Antonio Conte sarebbe rimasto vittima di un Truffatore ai tempi del Chelsea. A rivelare la vicenda è il quotidiano ‘La Verità’. Un investimento importante, che gli è costato 30,6 milioni di euro, che ora il tecnico sta cercando di recuperare. I DETTAGLI della storia arrivano da Londra attraverso due sentenze della corte commerciale inglese. La seconda, di alcuni giorni fa, è un’ingiunzione di pagamento a carico del 54enne Massimo Bochicchio, investitore italiano in Inghilterra, titolare di molteplici società di investimento. Bochicchio ha avuto un passato in Hsbc, alla divisione Global Banking & Markets. Secondo il giudice britannico Dave Foxton, Bochicchio avrebbe portato avanti una Truffa, a danno di otto persone, ... Leggi su calcioweb.eu

