TikTok, Instagram, YouTube: violazione dei dati (Di domenica 23 agosto 2020) La violazione di dati è stata scoperta dal team di ricerca sulla sicurezza di Comparitech e riguarda 235 Milioni di profili utente di TikTok, Instagram e YouTube Social Data, società con sede a Hong Kong, stava inconsapevolmente archiviando i dati in un database senza un’adeguata protezione con password, il che significa che chiunque poteva entrare e vederli. I dati risiedevano distribuiti su diversi data set (collezione di dati): due di circa 100 Milioni riguardanti profili Instagram, 42 Milioni di utenti TikTok e 4 Milioni di YouTube. Ogni record contiene le seguenti informazioni: Nome del profilo Nome reale completo Foto profilo Descrizione dell’account Se il profilo ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : #TikTok, #Instagram, #YouTube: violazione dei dati #tuttotek - Nevermore_82 : @ArcoForte1918 @FaleFive @Ste20121973 @bissi_patrizia @LGmarangon La uso regolarmente e non mi ha chiesto alcun dat… - jokagp13 : Visto che sono stufa di essere povera e sconosciuta, ora mi metterò a fare i tiktok (e poi postarli anche su Instagram come reels ??) - xssigxnl : RT @lncantationem: Anche voi mentre state usando tiktok vi annoiate, quindi passate a youtube ma vi annoiate, allora entrate su instagram m… - ValeVic_13 : Quando realizzi che mancano pochi giorni a settembre e non sai ancora se le tue figlie andranno a scuola ...!!!… -