Taranto, report dei servizi segreti sugli interessi della Cina per l'ex Ilva e le attività del porto (Di domenica 23 agosto 2020) "Il report e gli approfondimenti saranno discussi nella prima seduta utile", ha detto il presidente del Copasir, Raffaele Volpi, che ha ricordato le preoccupazioni per il settore delle telecomunicazioni Leggi su repubblica

JohSogos : RT @ilmessaggeroit: Sicurezza nazionale. «Interessi della Cina su Ilva e porto di Taranto»: il report che preoccupa gli 007 - ilmessaggeroit : Sicurezza nazionale. «Interessi della Cina su Ilva e porto di Taranto»: il report che preoccupa gli 007 - LaGazzettaWeb : Taranto, interessi della Cina sul porto: lo rivela report «007» Copasir - cronaca_news : Taranto, report dei servizi segreti sugli interessi della Cina per l'ex Ilva e le attività del porto… - Neuro_Mans : @fulviagr Tu hai idea di quali siano le suddette associazioni? Recepiscono i report di Peacelink su Taranto? -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto report

La Repubblica

sugli interessi espressi da compagnie cinesi verso l'area strategica di Taranto ovvero gli impianti industriali Ilva e l'affidamento della gestione del porto della città pugliese. Lo fa sapere il ...La notizia di cinque giovani, tra i 20 e 30 anni, ricoverati in Ospedale in condizioni definite “serie” per delle polmoniti provocate dal Covid-19 e confermata dal professore Pierluigi Lopalco, capo d ...