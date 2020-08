Stasera in tv, Il segreto dei suoi occhi: trama, cast e curiosità (Di domenica 23 agosto 2020) Il segreto dei suoi occhi è un film drammatico del 2015, diretto da Billy Ray. Il film andrà in onda Stasera 23 agosto 2020, in prima serata su Rai 3. Tra le protagoniste della pellicola troviamo due attrici straordinarie, vincitrici del Premio Oscar: Julia Roberts e Nicole Kidman. Il segreto dei suoi occhi: trama Dopo … L'articolo Stasera in tv, Il segreto dei suoi occhi: trama, cast e curiosità NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

LuciaMosca1 : (Il film consigliato stasera in TV: 'Il segreto dei suoi occhi' domenica 23 agosto 2020) Segui su: La Notizia -… - Shut_up666 : stasera su Rai 3 c'è Il segreto dei suoi occhi. Se non l'avete mai visto, fatelo ? - toysblogit : Stasera in tv: 'Il segreto dei suoi occhi' con Julia Roberts e Nicole Kidman su Rai 3 - cineblogit : Stasera in tv: 'Il segreto dei suoi occhi' con Julia Roberts e Nicole Kidman su Rai 3 - Ash71Pietro : Stasera in tv: 'Il segreto dei suoi occhi' con Julia Roberts e Nicole Kidman su Rai 3 -