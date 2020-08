Stalking ai vicini di casa: arrestato 27enne a Turate dopo insulti e minacce (Di domenica 23 agosto 2020) I carabinieri di Turate hanno arrestato un 27enne accusato di atti persecutori nei confronti dei vicini di casa. L’intervento dei carabinieri di Turate è avvenuto ieri pomeriggio e l’arresto del 27enne è stato effettuato in flagranza di reato. In manette è finito un residente a Turate, ritenuto gravemente indiziato dei delitti di atti persecutori, violenza … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

È stato arrestato per stalking non nei confronti dell'intero condominio in cui risiede un ventisettenne di Turate, che oggi dovrà rispondere del suo comportamento di fronte al giudice del Tribunale di ...