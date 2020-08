Paura sulle montagne russe, la giostra si ferma e dieci persone restano sospese in aria (Di domenica 23 agosto 2020) Minuti di terrore per alcuni visitatori di un parco divertimenti che, mentre si trovavano sulle montagne russe , sono rimaste intrappolati , sospesi in aria. L'intervento dei vigili del fuoco ha ... Leggi su leggo

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ L’emergenza sanitaria non c’è (lo dicono i dati sui morti e sulle terapie intensive) ma… - annatrieste : Guardate io non lo so di dov'è questo signore che ai microfoni del TgR alla domanda sulle misure anti Covid ha dett… - ivanonoe : RT @NFratoianni: Il presidente della Regione #Sicilia scarica sui #migranti, sulle vittime e le persone più fragili, responsabilità non lo… - l_anna_vr : @AnaUlcinj Si tanta paura perché sembrava un tornado ?? con grandine grossa come sassi ma i video che riceviamo sull… - ve10ve : RT @NFratoianni: Il presidente della Regione #Sicilia scarica sui #migranti, sulle vittime e le persone più fragili, responsabilità non lo… -

Decine di migliaia di persone sono scese in piazza di nuovo a Minsk, radunandosi in Piazza dell'Indipendenza, per protestare contro la contestata rielezione alla presidenza di Alexander Lukashenko. Le ...

MotoGp Stiria, Yamaha senza freni: Viñales si lancia a oltre 200 km/h. Gara sospesa e ripresa: vince Oliveira

Paura al MotoGp a Stiria: il pilota spagnolo Maverick Vinales si è lanciato dalla sua Yamaha a una velocità di oltre 200 Km/h dopo essersi reso conto che la moto aveva i freni fuori uso. Il pilota è a ...

