La città di Verona sommersa dall’acqua, l’Hellas manda un messaggio di solidarietà (Di domenica 23 agosto 2020) Pomeriggio pieno di paura a Verona dove un maltempo ha messo in ginocchio la città, con le vie piene di grandine e il centro cittadino sommerso dall’acqua. L’Hellas Verona però, attraverso i social, ha mandato un messaggio di vicinanza alla città: “Hellas Verona FC esprime vicinanza e solidarietà a Verona e ai suoi abitanti per l’alluvione odierna che ha creato disagi, danni e momenti di paura. Dai Verona, noi non molliamo mai!” Hellas Verona FC esprime vicinanza e solidarietà a Verona e ai suoi abitanti per l’alluvione odierna che ha creato disagi, danni e momenti di paura. Dai Verona, noi non molliamo mai! #HVFC — Hellas ... Leggi su alfredopedulla

Corriere : Verona, un metro e mezzo d’acqua e grandine in pochi minuti: strade e auto sommerse - MediasetTgcom24 : Nubifragio a Verona, Zaia firma lo stato di crisi per la città #lucazaia - sole24ore : Queste immagini si riferiscono alle strade di Verona invase dall'acqua e dalla grandine dopo un'alluvione senza pre… - lauhopes : RT @perchetendenza: #Verona: Perché nel pomeriggio è stata colpita da un violento nubifragio: pioggia e grandine hanno causato danni in cit… - AlessandroAima1 : RT @perchetendenza: #Verona: Perché nel pomeriggio è stata colpita da un violento nubifragio: pioggia e grandine hanno causato danni in cit… -

Ultime Notizie dalla rete : città Verona Meteo, previsioni di venerdì 21 agosto: 6 città in bollino arancione per il caldo Corriere della Sera