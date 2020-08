Incendi boschivi: oggi 25 richieste di intervento aereo (Di domenica 23 agosto 2020) Prosegue senza sosta l’impegno dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile: anche oggi, gli equipaggi sono stati impegnati dalle prime luci del giorno nelle operazioni di spegnimento dei numerosi Incendi boschivi per cui si è reso indispensabile il supporto aereo alle operazioni svolte dalle squadre a terra e dai velivoli regionali. Secondo i dati disponibili alle ore 18.00, sono 25 le richieste di concorso aereo ricevute dal Centro Operativo aereo Unificato (COAU) del Dipartimento, di cui 5 dalla Calabria, 5 dalla Sardegna, 5 dalla Sicilia, 4 dal Lazio, 3 dalla Campania, 2 dall’Umbria e 1 dalla Basilicata. L’intenso lavoro svolto dai piloti dei mezzi aerei – ... Leggi su meteoweb.eu

