I 47 addetti di ATAC in quarantena per il conducente positivo al Coronavirus (Di domenica 23 agosto 2020) Ci sono 47 addetti di ATAC tra autisti, manovratori e tecnici in quarantena perché un conducente che lavora alla rimessa di Portonaccio è risultato positivo al Coronavirus Sars-CoV-2 e ha i sintomi di COVID-19: ora è ricoverato a Casal Palocco. I 47 sono in attesa dell’esito del tampone: l’alert era scattato venerdì, racconta oggi il Messaggero, quando il direttore del Personale, Cristiano Ceresatto, ha firmato una direttiva spedita a tutti i depositi. La circolare contiene «misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19» e chiede ai lavoratori di rientro dalle vacanze in Grecia, Spagna, Croazia e Malta di non tornare in servizio prima di avere ricevuto il risultato del tampone. «È fatto assoluto ... Leggi su nextquotidiano

