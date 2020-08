Gotham Knights non è collegato alla serie di Arkham (Di domenica 23 agosto 2020) Emergono sempre più nuove informazioni sul nuovo titolo di WB Montreal, Gotham Knights, erede spirituale della serie Arkham, senza però esservi collegato L’evento del DC FanDome ha soddisfatto, sotto molti punti di vista, tantissimi dei fan che attendevano trepidanti nuove informazioni sui titoli targati DC. Dopo il trailer di The Suicide Squad e il primo gameplay trailer di Gotham Knights, in questo articolo torniamo a parlare proprio di quest’ultimo titolo sviluppato da Warner Bros Montreal. Gli sviluppatori, in un’intervista a Comic Book, hanno rivelato che il gioco non è in alcun modo collegato, a livello di sceneggiatura, alla serie di ... Leggi su tuttotek

GianlucaOdinson : Gotham Knights: perché WB Montreal ha ucciso Batman? Ecco la spiegazione - SteelRevel : Ho visto il trailer di Gotham Knights e Non mi ispira per niente... - tuttoteKit : Gotham Knights non è collegato alla serie di Arkham #BatmanGothamKnights #WBGamesMontreal #tuttotek - smartworld_it : Gotham Knights ufficiale: il nuovo capitolo della serie è realtà, e Batman… è morto! (video) - mobileworld_it : Gotham Knights ufficiale: il nuovo capitolo della serie è realtà, e Batman… è morto! (video) -