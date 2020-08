Enrico Nigiotti, è uscito il singolo “Para el sol” (Di domenica 23 agosto 2020) Da Venerdì 21 agosto è disponibile il nuovo singolo di Enrico Nigiotti, Para el sol. Leggi l’articolo per vedere e ascoltare la canzone. “Para El Sol”, scritta dallo stesso Nigiotti è una canzone dal profondo significato che riflette sul valore che l’amicizia ha nella nostra vita. Un suono ricco e articolato in cui gli strumenti dialogano e si fondono perfettamente tra loro accompagnando l’intenso e graffiante timbro vocale del cantautore toscano. Enrico Nigiotti si è sempre contraddistinto per il suo linguaggio immediato, impreziosito da un sound ricercato, rigorosamente strumentale e analogico. La canzone, bella è rigorosa come le composizioni di Nigiotti, compongono un bel tassello ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

