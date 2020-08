Coman: “La Serie A mi ha dato tanto. Una serata magnifica” (Di domenica 23 agosto 2020) Kingsley Coman, eletto man of the match dall’UEFA dopo il gol che ha deciso la finale di Champions League con il suo gol, ha parlato a Sky Sport. Queste le parole dell’attaccante bavarese: “Questa sera è una serata magnifica, straordinaria. Abbiamo rispettato il Psg che ha giocato una grandissima finale. Psg e parigino? Ho amici in quella squadra, ma adesso io gioco nel Bayern Monaco. Vincere? Il segreto è l’allenatore. Ha portato fiducia, serenità. Sono molto legato alla Serie A, un campionato che mi ha dato molto. Questa vittoria la dedico ad un amico d’infanzia che adesso non c’è più.” Foto: twitter Bayern L'articolo Coman: “La Serie A mi ha dato tanto. Una ... Leggi su alfredopedulla

