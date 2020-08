Claudia Schiffer, 50 anni in 50 look cult della top delle top più bella del reame (Di domenica 23 agosto 2020) È in assoluto il volto della moda più riconoscibile a ogni latitudine e longitudine. È sul podio delle supermodel che hanno cambiato per sempre il fashion system dominando le passerelle dagli anni 90. Ha indossato alcuni dei look più emblematici di sempre. E potremo continuare all’infinito a elencare cos’ha rappresentato Claudia Schiffer nella storia del costume mondiale, e cosa rappresenta ancora oggi questa ragazza tedesca, 50 anni il 25 agosto, quadrata nel Dna (del segno della Vergine, del resto) e natural born timida che, dopo tre decenni di carriera, un patrimonio stratosferico e un posto nel Guiness dei primati per il maggior numero di copertine sul pianeta, continua a lasciare un segno di stile. Leggi su vanityfair

Il 25 agosto soffia su 50 candeline, ed ecco perché Claudia Schiffer, top model per eccellenza, è ancora oggi la «nemicamatissima» di una generazione che ha dovuto fare i conti con lei, praticamente p ...

In arrivo a Dusseldorf una grande mostra sulla moda degli anni ’90 curata da Claudia Schiffer

“Negli anni ’80 mi sono innamorata della moda, ma negli anni ’90 ho imparato cosa fosse davvero”, racconta Claudia Schiffer. “È stato un momento intenso e sorprendente a cui non avevamo mai assistito ...

