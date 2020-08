Cesari sulla gara di Orsato: "E' stata difficilissima ma in due episodi è stato coerente" (Di lunedì 24 agosto 2020) Graziano Cesari, ex arbitro, ha commentato negli studi di Mediaset la direzione della finale di Champions League di Orsato: "E’ stata una partita difficilissima. 29 falli sono un'eccezione per una partita di Champions. Leggi su tuttonapoli

Federico Cesari doppiatore del nuovo film Disney

Debutterà in Italia l’11 settembre, in esclusiva sulla piattaforma di streaming Disney+, il nuovo film Disney “L’Unico e Insuperabile Ivan”. La pellicola, ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ...

