Calciomercato Torino – Fatta per Linetty- Lyanco tra Bologna e Napoli – Caccia alla punta (Di domenica 23 agosto 2020) Il Calciomercato Torino prende forma, dopo l’arrivo di Rodriguez la società granata ha praticamente chiuso un altro acquisto che fa felice il tecnico Giampaolo, si tratta di Karol Linetty dalla Sampdoria, mentre cambiano gli scenari per la cessione di Lyanco che potrebbe restare in Serie A e si cerca sempre un attaccante ideale per il gioco del tecnico. Arriva Linetty: ecco i dettagli Il futuro di Karol Linetty sarà al Torino. Dopo averlo corteggiato per mesi, i granata oggi sono infatti riusciti a chiudere l’acquisto del centrocampista polacco dalla Sampdoria. Il classe ’95, cercato anche dalla Fiorentina, ritroverà così mister Giampaolo in panchina per 7,5 milioni di euro ... Leggi su giornal

DiMarzio : #Calciomercato | #Torino, il punto della situazione su #Lyanco - DiMarzio : Fatta fra #Torino e #Sampdoria per #Linetty. Le cifre - MatteoPedrosi : #Torino #Linetty, visite mediche programmate già per domani. @TorinoFC_1906 #calciomercato - Granata_1906 : RT @MatteoPedrosi: #Torino #Linetty, visite mediche programmate già per domani. @TorinoFC_1906 #calciomercato - zazoomblog : Calciomercato Sampdoria – Linetty al Torino c’è l’accordo. Domani le firme - #Calciomercato #Sampdoria #Linetty -