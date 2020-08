Bollo auto: lo devono pagare gli eredi? (Di domenica 23 agosto 2020) Bollo auto non pagato, se l’intestatario dell’auto muore, chi lo paga? Rispondiamo a questa domanda esaminando il caso di un nostro lettore: “Buongiorno, mio padre è deceduto a dicembre l’anno scorso e aveva un’auto intestata e il Bollo a gennaio non è stato pagato. Adesso cosa dobbiamo fare? È vero che lo dobbiamo pagare noi figli?” Bollo auto non pagato, il proprietario è defunto, chi lo paga? L’auto è un bene e fa parte dell’eredità che viene trasferita ai superstiti. Gli eredi che accettano l’eredità, diventano debitori per il Bollo ... Leggi su notizieora

