Belen asfalta un hater per un commento su Santiago (Di domenica 23 agosto 2020) Criticata per la foto distesa in Senza veli pubblicata su Instagram Belen zittisce un hater che le aveva detto , “chissà tuo figlio cosa penserà di te” Belen di solito tace sui commenti degli hater che la criticano ma questa volta, come una leonessa ha difeso il suo piccolo ed ha zittito l’utente indisponente con una frase risposta ad hoc Belen regina del gossip È un’estate bollente perArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

blogtivvu : “Cosa pensa mio figlio Santiago di me?”, Belen Rodriguez asfalta l’hater! ? ? La sua risposta ti aspetta nelle nost… - blogtivvu : “Cosa pensa mio figlio Santiago di me?”, Belen Rodriguez asfalta l’hater in maniera perfetta. - Ulisse_7207 : @aricap72 La bellezza è fatta di tante cose la Callas probabilmente non è la Belen ma a femminilità l'asfalta .... -

Ultime Notizie dalla rete : Belen asfalta Maurizio Costanzo asfalta Belen | Il commento pungente del giornalista MeteoWeek “Cosa pensa mio figlio Santiago di me?”, Belen Rodriguez asfalta l’hater in maniera perfetta

Belen Rodriguez è costantemente attaccata dal popolo del web, che, nella maggior parte dei casi, si nasconde dietro nickname e foto profili di tramonti, per sparare giudizi ed offendere in maniera gra ...

Maria De Filippi asfalta Alessia Marcuzzi: ‘Con la minigonna fai ridere’

La celebre conduttrice tv si rivolge in maniera dura ad Alessia Marcuzzi in vista della conduzione di Temptation Island, scopriamo cosa le ha detto Maria De Filippi è una delle conduttrici storiche e ...

Belen Rodriguez è costantemente attaccata dal popolo del web, che, nella maggior parte dei casi, si nasconde dietro nickname e foto profili di tramonti, per sparare giudizi ed offendere in maniera gra ...La celebre conduttrice tv si rivolge in maniera dura ad Alessia Marcuzzi in vista della conduzione di Temptation Island, scopriamo cosa le ha detto Maria De Filippi è una delle conduttrici storiche e ...