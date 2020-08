Barbara D’Urso | Senza veli e lato b in mostra | la vacanza si fa HOT

Barbara D’Urso, topless e lato b in mostra: la vacanza si fa HOT (Di domenica 23 agosto 2020) Senza veli e lato b in bella mostra per l’ultimo weekend di vacanza della splendida Barbara D’Urso, i fan sono in estasi per il suo scatto hot a bordo piscina. foto facebookL’estate hot di Barbara D’Urso ha incantato i suoi follower su Instagram, nonostante i soliti critici che la vorrebbero vedere con pose più adatte alla sua età, è impossibile non apprezzare la sua forma perfetta, frutto di un grande esercizio tutto l’anno. La conduttrice si è mostrata nel suo ultimo weekend prima della fine delle vacanze un Senza veli e un lato b da urlo, scatenando i fan nei commenti. Barbara D’Urso, ... Leggi su chenews

MGardich : @LaVeritaWeb @mariogiordano5 Il mancato “ pierino la peste” spara cazzate per trovare posto da Barbara D’urso, al G… - lamescolanza : Karina Cascella confessa: 'Non so se tornerò da Barbara d'Urso' - Il Decoder - _no_one_on_ : RT @lavdonorris: ?tutti i miei fantastici gossip in stile Barbara D’Urso, a thread???? - SbocciaB : RT @paolo_shark: @TheCrusadery Tipico target d'età 50-70 anni, lobotomizzate, fan di Conte, Barbara D'Urso e di la 7. - itsplutosmoon : RT @lavdonorris: ?tutti i miei fantastici gossip in stile Barbara D’Urso, a thread???? -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Barbara D’Urso racconta a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ com’è fare televisione ai tempi del Coronavirus, poi svela qual è l’ospite che la diverte di più Isa e Chia